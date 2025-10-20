Жительница Нового Уренгоя зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Жительницу Нового Уренгоя обвинили в убийстве сожителя в ходе бытового конфликта. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, 15 октября 2025 года мужчина и женщина совместно распивали алкогольные напитки. Причиной ссоры стала личная неприязнь, обострившаяся на фоне употребления спиртного.

Фигурантка схватила нож и ударила возлюбленного в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным. Сейчас стражи порядка продолжают сбор доказательной базы.