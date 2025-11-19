Жительница Нижнего Новгорода передала мошенникам 85 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде женщина и ее дочь передали мошенникам 85 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода и ее дочь передали мошенникам около 85 миллионов рублей наличными, в монетах и слитках. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

Женщины рассказали силовикам, что им на протяжении нескольких дней звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых и контролирующих ведомств, а также госуслуг.

Злоумышленники обвинили своих жертв в финансировании недружественного государства и пригрозили обысками по месту жительства. Мошенники убедили их передать курьерам все материальные ценности для декларирования, используя определенное кодовое слово.

В результате женщины 32 и 59 лет отдали злоумышленникам 300 золотых инвестиционных монет, 40 тысяч долларов, 24,2 миллиона рублей и золото в слитках массой около 2,5 килограмма. Также они переводили на неустановленные счета по 1,1 и 6,6 миллиона рублей.

Следователи завели дело по статье «Мошенничество», правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.

Ранее московскую пенсионерку развели почти на 28 миллионов рублей.