Жительница Марий Эл запустила фейерверки в отделениях почты

МВД: в Йошкар-Оле женщина устроила взрыв фейерверков в почтовых отделениях

Жительница Йошкар-Олы подожгла пиротехнику в отделениях «Почты России» на улицах Строителей и Советской. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Марий Эл.

Полиция выяснила, что фейерверки на почте запускала 62-летняя йошкаролинка, которую обманули телефонные мошенники.

«Полицейскими предварительно установлено, что 25 декабря она стала жертвой мошенничества и перевела злоумышленникам более 1 миллиона 700 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

Аферисты не только вынудили женщину передать им деньги, но и уговорили ее устроить диверсию. Злоумышленники пообещали своей жертве, что вернут ей средства.

СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. По ней женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее поджог почты совершили петербургские подростки. По версии следствия, молодые люди 16 и 17 лет бросили в окно отделения коктейль Молотова.