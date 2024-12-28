Подростку предъявили обвинения по делу о поджоге почты в Петербурге

В Санкт-Петербурге подростку предъявили обвинение в совершении теракта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

«По версии следствия, двое несовершеннолетних молодых людей 25 декабря подожгли бутылку с зажигательной смесью и бросили ее в окно отделения „Почты России“ на проспекте Большевиков, создав опасность гибели людей», — уточнили в ведомстве.

Когда в здании вспыхнул пожар, юноши скрылись.

Позже правоохранители задержали подростков 16 и 17 лет. Последнему уже предъявили обвинение. Следствие попросило суд заключить юного злоумышленника под стражу. Второму подозреваемому обвинение предъявят в ближайшее время.

Федеральная служба безопасности ранее пресекла теракты против офицера Министерства обороны и военного блогера, который освещает события спецоперации на Украине.