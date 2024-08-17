Россиянка подожгла три торговых центра с помощью фейерверка

В Ростове-на -Дону задержали женщину, устроившую фейерверк и пожар в трех ТЦ

Полицейские задержали женщину, устроившую фейерверк и пожар в трех торговых центрах Ростова-на-Дону. Ее действия могли координировать мошенники, сообщил Telegram–канал Baza.

По предварительным данным, женщина запустила два фейерверка в ТЦ «Орбита» и «Парк». Первые залпы прозвучали в супермаркете, те же действия она совершила в магазине электроники.

Незадолго до этого в другом ТЦ произошел пожар. После изучения камер видеонаблюдения выяснилось, что его устроила та же злоумышленница. Она оставила пакет с фейерверком в глубине зала.

Противоправные действия женщина снимала на телефон. Правоохранители предположили, что она могла действовать по указанию мошенников.

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