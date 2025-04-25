Жительница Кубани получила полтора года за убийство новорожденной дочери

Судя по материалам дела, 8 января Вишталюк дома родила девочку и сразу решила от нее избавиться. Она перерезала ножницами пуповину, вынесла ребенка на улицу и выкинула в уличный туалет. Через несколько дней горе-матери стало плохо, и ее госпитализировали. Там и выяснилось произошедшее.

О том, что Вишталюк была беременна, не знали ни ее родители, ни отец ребенка. Девочка не выжила. Убийца полностью признала вину.

Накануне другую жительницу Краснодарского края и ее сожителя обвинили в убийстве сына. Следователи выяснили, что мальчика они задушили еще в 2020 году, но все это время скрывали это от родственников. Тревогу забил отец подсудимой, который пришел в органы и сказал, что пять лет не видел внука.