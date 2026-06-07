Жительница Хакасии организовала наркопритон в комнате общежития

Жительницу Черногорска приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за организацию наркопритона и сбыт наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба полиции Хакасии.

Правоохранители установили, что в ноябре 2025 года ранее судимая 47-летняя женщина сбыла наркотик массой 0,17 грамма в районе улицы Пушкина за денежное вознаграждение.

В декабре эта же местная жительница стала содержать притон для потребления синтетических наркотических препаратов в комнате общежития на улице Дзержинского.

Злоумышленницу задержали во время оперативно-разыскных мероприятий. Суд признал ее виновной и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Удмуртии осудили организаторов наркопритона. Обвинялись 31-летняя женщина и 41-летний мужчина.