В Удмуртии осудили организаторов наркопритона

Можгинский районный суд Удмуртии приговорил двух местных жителей за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, сообщила Izhlife объединенная пресс-служба судов республики.

Перед судом предстали женщина 31 года и ранее судимый мужчина 41 года. В феврале 2026 года женщина заказала наркотическое вещество с телефона знакомого. Мужчина оплатил покупку и хранил наркотик, но позже его задержали сотрудники полиции, а запрещенные вещества изъяли при досмотре.

Кроме того, суд признал женщину виновной в организации наркопритона. В конце 2025 года она начала предоставлять свою квартиру для систематического употребления наркотиков.

Оба подсудимых признали вину и раскаялись. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Мужчине назначено три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.