Жительница Чебоксар с седьмого раза отдала мошенникам более 1,3 миллиона рублей

Жительница Чебоксар отдала мошенникам более 1,3 миллиона рублей и отказывается верить, что ее обманули. Подробности рассказала пресс-служба местной полиции.

«Думаю, что звонили не мошенники, и жду, когда мне привезут деньги обратно. Рассказывать подробно о данной ситуации не желаю», — такие показания дает 56-летняя жительница Чебоксар.

Мошенники забрали деньги якобы для проверки на подлинность. Часть денег Женщина передала курьеру в Казани.

Это была уже седьмая попытка передать деньги мошенникам, до этого сотрудникам банка шесть раз удавалось предотвратить обман. Женщина пыталась снять средства со счета под предлогом, что собирается вставлять зубы, но финансовые работники заподозрили неладное и вызвали полицию.

Несмотря на объяснения правоохранителей, пенсионерка передала курьерам деньги для «проверки на подлинность» и ждет, пока их вернут. Следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве.

Перед Пасхой мошенники запустили новую фишку в обмане россиян. Злоумышленники просят перевести им деньги на церковные нужды или на оплату специальных рейсов для «доставки Благодатного огня».