Мошенники запустили новые схемы обмана россиян перед Пасхой

В России перед Пасхой активизировались мошенники, которые решили заработать на религиозности людей. О деталях новой преступной схемы сообщило РИА «Новости» со ссылкой на профильных экспертов.

В преддверии светлого праздника преступники начали придумывать крайне необычные поводы для обмана россиян. Мошенники просят перевести им деньги на церковные нужды, или даже на оплату специальных рейсов для «доставки Благодатного огня».

Схема работает через мессенджеры и звонки. Человеку пишет якобы «настоятель храма» и просит срочно скинуть деньги на благое дело. Часто давят на жалость или используют авторитет церкви.

Еще одна ловушка рассчитана на тех, кто мечтает о паломничестве: на фоне конфликтов на Ближнем Востоке аферисты предлагают «гарантированную бронь» в автобусах к святыням, требуя полную предоплату. В итоге люди остаются и без поездки, и без денег.

Главная мишень — пожилые люди и те, кто привык помогать церкви по первому зову. Специалисты напомнили о том, что настоящие православные приходы не собирают пожертвования через личные сообщения с просьбой перевести деньги на обычную банковскую карту.

Тенденция «праздничного мошенничества» в России повторяется из года в год. Аферисты часто подстраиваются под календарь: в декабре это премии к Новому году, в мае — пособия ветеранам, а весной идет в ход «пасхальная тема».

Притом перед Пасхой преступники выходят на охоту и в реальной жизни. Они расклеивают рядом с церквями объявления о пожертвованиях с QR-кодами, которые ведут на фишинговые сайты.