Жительница Башкирии убила мужа ножом

Суд Башкирии приговорил местную жительницу к 7,5 года колонии за убийство мужа

В Башкирии местная жительница убила мужа ножом. Суд приговорил ее к 7,5 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба управления прокуратуры по республике.

ЧП произошло в марте в Белебее. Между супругами возник конфликт во время распития спиртных напитков. Женщина выхватила нож из рук мужа и ударила его в область грудной клетки.

Мужчина умер на месте происшествия от полученных ран. Свою вину в преступлении жена признала в полном объеме.

Ранее мужчина в Уфе отправился в колонию за покушение на убийство жены из ревности. В апреле он надел спортивный женский костюм, медицинскую маску и парик, подкараулил супругу на улице и ударил ножом.

Женщина смогла отбиться, несмотря на серьезные ранения. Подозреваемого задержали в Калининграде при попытке перейти границу. При этом на суде потерпевшая просила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.