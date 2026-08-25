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    Жительница Башкирии убила мужа ножом

    Суд Башкирии приговорил местную жительницу к 7,5 года колонии за убийство мужа

    Фото: РИА «Новости»

    В Башкирии местная жительница убила мужа ножом. Суд приговорил ее к 7,5 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба управления прокуратуры по республике.

    ЧП произошло в марте в Белебее. Между супругами возник конфликт во время распития спиртных напитков. Женщина выхватила нож из рук мужа и ударила его в область грудной клетки.

    Мужчина умер на месте происшествия от полученных ран. Свою вину в преступлении жена признала в полном объеме.

    Ранее мужчина в Уфе отправился в колонию за покушение на убийство жены из ревности.  В апреле он надел спортивный женский костюм, медицинскую маску и парик, подкараулил супругу на улице и ударил ножом.

    Женщина смогла отбиться, несмотря на серьезные ранения. Подозреваемого задержали в Калининграде при попытке перейти границу. При этом на суде потерпевшая просила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.