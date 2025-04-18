Жительница Барнаула до смерти ошпарила свою мать кипятком

Суд рассмотрит дело жительницы Барнаула, которая до смерти залила свою мать кипятком. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Алтайскому краю.

По версии следствия, 34-летняя женщина жила в одной квартире вместе с мамой и братом. Между ней и родительницей возник конфликт из-за того, что цены на коммунальные платежи повысились, а пенсионерка не экономила воду и электричество. Когда мать решила помыться и налила себе воду в ванну, дочь сняла душевой кран и начала поливать ее кипятком.

На следующий день на лице и теле пожилой женщины образовались ожоги. Тогда местная жительница решила вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшей термические ожоги 2-3 степени 30 процентов поверхности головы и тела. Несмотря на усилия медицинских работников, через несколько дней она умерла.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали уголовное дело в суд.

Ранее жительница Нижегородской области убила 55-летнюю мать, после чего подожгла квартиру и погибла сама.