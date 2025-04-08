Женщина зарезала мать и подожгла квартиру из-за требования найти работу

Жительница Нижегородской области убила 55-летнюю мать, после чего подожгла квартиру и погибла сама. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Конфликт в семье из Сарова возник из-за того, что 34-летняя женщина не работала и жила с родительницей. Кроме того, мать высказывала дочери претензии по поводу ее нового сомнительного ухажера.

Во время очередной перепалки дочь сорвалась, взяла со стола кухонный нож и вонзила в шею 55-летней матери, порезав ей руки. После этого она попыталась скрыть следы преступления. Для этого женщина открыла все газовые конфорки в квартире и подожгла ее.

Местные жители вызвали на место происшествия сотрудников оперативных служб. Спасатели обнаружили в загоревшейся квартире тела двух женщин. Мать пытались вернуть к жизни с помощью массажа сердца. Пенсионерка скончалась в карете скорой помощи, а ее дочь — в реанимации.

На прошлой неделе мать зарезала ножницами пятилетнего сына в Казани.