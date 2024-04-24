Пригрозившего взорвать самолет москвича могут отправить в тюрьму | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 00:37 Пригрозившего взорвать самолет москвича могут отправить в тюрьму МВД: в Сочи задержали грозившего сжечь себя авиапассажира, ему грозит наказание Freepik

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Житель Москвы ворвался в самолет в аэропорту Сочи с угрозами поджечь себя и устроить взрыв. Теперь буйному пассажиру грозит наказание, полицейские составили протоколы об административном правонарушении, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В дежурную часть Линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна сообщением „Сочи — Санкт-Петербург“ находится неадекватный пассажир. Прибывшие к месту происшествия мои коллеги задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции», — написала она.

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В отношении авиапассажира составили протоколы об административных правонарушениях. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» «360» сообщили, что мужчина с сумкой появился на борту самолета во время подготовки к вылету рейса «Сочи — Санкт-Петербург» до начала посадки пассажиров.

«Он сообщил, что сумка заминирована, а также заявил о готовности себя поджечь. Изначально мужчина должен был лететь рейсом в Москву другой авиакомпании. Пассажира задержали сотрудники группы быстрого реагирования», — отметили в сообщении.

Уточняется, что после случившегося самолет дополнительно досмотрели. В связи с проводимыми мероприятиями задержка вылета составила около трех часов.

Угрожавшим взорвать самолет оказался 32-летний москвич. По факту произошедшего проводится проверка.