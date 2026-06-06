Жителю Петербурга дали срок за попытку стать террористом

Жителю Петербурга дали 18 лет за попытку вступить в «Легион „Свобода России“»

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к 18 годам колонии строгого режима за попытку перейти государственную границу в Белгородской области для вступления в ряды террористической организации «Легион „Свобода России“»* на Украине. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Белгородской области.

Суд признал мужчину 2000 года рождения виновным по статьям «Покушение на участие в деятельности террористической организации» и «Покушение на государственную измену».

Ему назначили два штрафа размером 70 и 500 тысяч рублей, а также ограничение свободы на один год. Приговор в законную силу пока не вступил.

Суд установил, что молодой человек решил вступить в военизированную группировку на Украине, признанную террористической в России. Он отправился в Белгородскую область и планировал перейти на Украину в обход КПП, но его задержали в районе села Муром.

Ранее экс-посудомойщицу кадетского корпуса СК приговорили к 19 годам колонии за попытку приобщить к террористической деятельности воспитанника.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.