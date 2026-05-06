Экс-посудомойщицу кадетского корпуса СК приговорили к 19 годам за склонение к терроризму

Суд отправил в колонию на 19 лет склонявшую кадета к терроризму посудомойщицу

Бывшую посудомойщицу кадетского корпуса СК России Александру Житенко приговорили к 19 годам колонии за попытку приобщить воспитанника к террористической деятельности. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Второй Западный окружной военный суда назначил женщине дополнительный штраф в 800 тысяч рублей. Прокурор запросила для нее 20 лет и один миллион рублей.

Житенко признали виновной в участии в деятельности террористической организации «Легион „Свобода России“»*, склонении лица к террористической деятельности и покушении на вовлечение несовершеннолетнего.

По версии следствия, с апреля 2023 года подсудимая работала посудомойщицей в столовой кадетского корпуса. Там она внушала подростку ненависть к участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов. Также она давала воспитаннику материалы по минно-взрывному делу и учила правилам конспирации.

Сама Житенко не признала вину. В суде она назвала свои действия педагогическим приемом, чтобы отвлечь кадета от опасных тем, и заявила о возможных психических расстройствах, но документов не предоставила.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.