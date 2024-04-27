Жителю Мытищ вынесли приговор за убийство родной сестры | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 15:44 Жителю Мытищ вынесли приговор за убийство родной сестры Житель Мытищ получил 9 лет и 10 месяцев колонии за убийство родной сестры

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Мытищинский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей отправил местного жителя Вячеслава Климова в колонию строгого режима на девять лет и 10 месяцев за убийство родной сестры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Убийство». Суд установил, что в ночь на 25 июля 2021 года 44-летний Климов в ходе конфликта с родной сестрой на территории национального парка «Лосиный остров» нанес ей множественные удары тупым твердым предметом в область туловища, шеи и головы, после чего задушил.

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После этого фигурант имитировал хищение личных вещей, денежных средств и телефона сестры, которые выкинул в водоем.

Суд приговорил к заключению в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

На судебном заседании обвиняемый объяснял, что убил сестру в порыве эмоций, когда не контролировал себя.