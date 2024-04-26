Житель Мытищ расправился с сестрой из-за спора о США и получил срок | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 22:19 Житель Мытищ расправился с сестрой из-за спора о США и получил срок Убивший родную сестру из-за споров о США мужчина получил 9 лет тюрьмы

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Мытищинский суд приговорил обвиняемого в убийстве младшей сестры к девяти годам колонии строго режима. Причиной семейного конфликта стал спор о проблемах США сообщил источник 360.ru.

Во время одного из допросов мужчина рассказал, что сестра вывела его из себя. После этого он захотел ударить ее, но убивать мыслей не было.

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«Я не понимал, что делаю. Произошел всплеск эмоций. Захотел уронить ее или толкнуть, но не лишать жизни Когда я ее ронял, то просто думал приструнить. А потом произошел эмоциональный всплеск и произошло то, что произошло. Умышленного убийства не было», — сказал он.

Следствие установило, что обвиняемый находился с сестрой на территории Национального парка Лосиный остров. В какой-то момент между ними произошел спор на фоне политических разногласий о деятельности первых лиц США.

В итоге, мужчина нанес родственнице не менее 26 ударов неустановленным тупым предметом, причинив 83 телесных повреждения в области головы, шеи, туловища и конечностей, после чего задушил. После того, как он понял, что сестра мертва, решил инсценировать кражу.

Мужчина взял ее телефон, банковскую карту и деньги и выбросил их в ближайший водоем. После того как в лесополосе возле микрорайона Дружба нашли тело погибшей, он выдвинул версию, что женщина пошла наблюдать за дикими кабанами и могла стать их жертвой.

Правоохранители отработали все версии преступления и тщательно изучили маршрут потерпевшей по изъятым видео с камер. В итоге, все показания брата опровергались фактическими данными. Мужчину задержали.

При обыске у него нашли своего рода дневник, куда он записывал, как замести следы и обмануть следствие, а также проходить детектор лжи. После предъявления улик мужчина признался в расправе над сестрой.