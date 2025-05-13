Жителю Мытищ дали девять лет колонии за смертельное избиение матери

Жителя Мытищ Сергея Белякова, который до смерти забил собственную мать кулаками на кухне, приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В суде выяснили: в период с 1 по 3 января Беляков, будучи пьяным, поссорился с матерью в своей квартире в Мытищах. Он несколько раз ударил женщину кулаком по голове, шее, лицу и телу. От полученных травм она скончалась на месте.

«Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Ранее студент кемеровского колледжа зарезал отчима, который грозился убить его мать. Подросток схватился за нож и несколько раз пырнул мужчину, тот скончался на месте.