Жителю Магнитогорска вынесли приговор за организацию собраний «Свидетелей Иеговы»

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор организатору религиозной группы, аффилированной с «Управленческим центром Свидетели Иеговы в России»*. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Челябинской области.

Силовики установили, что мужчина организовывал собрания религиозной группы на территории региона.

«Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством в работе религиозных организаций, на срок три года», — уточнили в ведомстве.

В ФСБ напомнили, что продолжают выявлять деятельность участников религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, которые проводят встречи и распространяют экстремистскую литературу.

Ранее в Петрозаводске правоохранители заподозрили местного жителя в том, что он участвовал в деятельности «Свидетелей Иеговы»*. Против мужчины возбудили уголовное дело.

* Запрещенная в России экстремистская организация.