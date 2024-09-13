Жителю Магнитогорска вынесли приговор за организацию собраний «Свидетелей Иеговы»
ФСБ: в Магнитогорске вынесли приговор организатору собраний «Свидетелей Иеговы»
Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор организатору религиозной группы, аффилированной с «Управленческим центром Свидетели Иеговы в России»*. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Челябинской области.
Силовики установили, что мужчина организовывал собрания религиозной группы на территории региона.
«Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством в работе религиозных организаций, на срок три года», — уточнили в ведомстве.
В ФСБ напомнили, что продолжают выявлять деятельность участников религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, которые проводят встречи и распространяют экстремистскую литературу.
Ранее в Петрозаводске правоохранители заподозрили местного жителя в том, что он участвовал в деятельности «Свидетелей Иеговы»*. Против мужчины возбудили уголовное дело.
* Запрещенная в России экстремистская организация.