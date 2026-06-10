Жителю Краснодара вынесли приговор за совращение девятилетнего мальчика

Согласно материалам дела, подсудимый познакомился с мальчиком в компьютерной игре и наладил с ним контакт. Позже они несколько раз встречались. Во время этих встреч мужчина склонял ребенка к сексу, снимая происходящее на видео.

Сам мальчик не рассказывал родителям о «друге». Тревогу забил другой ребенок, с которым педофил попытался познакомиться на улице.

Мужчина полностью признал вину и заявил, что не остановился бы, если бы его не задержали. Его приговорили к 17 годам строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее полицейские задержали жителя Тюмени, пытавшегося надругаться над пятилетней девочкой.