Жителя Владимира заподозрили в финансировании ФБК

Силовики задержали жителя Владимира из-за денежных переводов на расчетные счета, принадлежащие представителям «Фонда борьбы с коррупцией»*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба местного УФСБ.

По версии следствия, 45-летний местный житель был сторонником идеологии ФБК*. Он несколько раз перевел деньги на оформленные в США счета, которые распространили сотрудники этой организации. Средства тратились для подготовки и совершения экстремистских преступлений.

Подозреваемого мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о предоставлении средств для обеспечения деятельности экстремистской организации. Жителю Владимира грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее появились сообщения, что Европейский совет отказался принимать санкции против России по запросам ФБК*.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.