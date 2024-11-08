Политика, реализуемая ФБК*, оказалось на проверку не более чем профанацией. Потому что Евросовет заявил об отказе вводить санкции по запросам Фонда*. Об этом сообщил RT .

По данным RT, Европейский совет отказал ФБК* еще в прошлом году. При этом представители последнего продолжали пугать бизнесменов, госслужащих и активистов, что в отношении них в скором времени могут ввести санкции.

Это, отмечает RT, провоцировало делать большие пожертвования, которые должны были быть использованы на нужды ФБК*. Однако, как стало известно RT, последний только на лоббизм потратил из этих денег около 300 тысяч долларов.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.