Жителя Владикавказа задержали за сексуальное насилие над двумя мальчиками

Во Владикавказе арестовали мужчину, которого обвиняют в сексуальных преступлениях против двух мальчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По версии следствия, с августа 2025 по январь 2026 года обвиняемый проводил платные индивидуальные занятия с детьми. В это время он надругался над двумя мальчиками.

По информации РИА «Новости», в Сети появились данные, что задержанный работал детским психологом и вел прием детей с особенностями развития.

«Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МВД по РСО — Алания мужчина был задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

