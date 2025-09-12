В Подмосковье задержали мужчину за перевод денег для ВСУ

Правоохранительные органы в Московской области задержали гражданина России, переводившего ВСУ денежные средства. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что с января 2024-го по апрель 2025 года подозреваемый переводил деньги на счета, используемые для финансовой поддержки ВСУ.

Кроме того, мужчина склонял других к вступлению в незаконные формирования противника, а также планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России.

Следователи завели уголовное дело по статье «Государственная измена», подозреваемого поместили под стражу. В ФСБ уточнили, что следственные действия продолжаются.

Ранее полицейские в Крыму задержали агента украинской разведки, который передавал кураторам СБУ информацию о месте дислокации средств противовоздушной обороны и военных объектов.