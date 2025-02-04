Жителя Свердловской области приговорили к 6 годам за комментарий в соцсети

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал жителя региона 1983 года рождения виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По ее данным, челябинские правоохранители установили, что житель Свердловской области оставил в октябре 2023 года на персональной странице в соцсети комментарий с признаками оправдания терроризма. Против мужчины возбудили уголовное дело.

«Судебной инстанцией он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в пресс-службе.

Также подсудимому на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей.

Ранее тюремный срок получил житель Феодосии, который призывал убивать русских. Его приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.