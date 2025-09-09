Жителя Сургута осудили за сдачу экзамена на водительские права за других людей

В Сургуте местный житель получил наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца за сдачу экзаменов на водительские права за других людей. Мужчина вклеивал свою фотографию в паспорта других лиц. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации полицейских, настоящий владелец документа — 54-летний житель Сургутского района — в 2021 году был лишен права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде. После окончания срока лишения он попросил знакомого найти человека, который сможет сдать экзамен за него. Именно так фигуранта вовлекли в преступную схему.

Полицейские Нефтеюганска пресекли нарушение в декабре 2024 года. В ходе расследования выяснилось, что мужчина сдал теоретический экзамен за другого водителя, используя тот же метод. Результаты экзаменов аннулировали, а документы изъяли.