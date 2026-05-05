Шпионивший за кораблями ЧМФ для СБУ крымчанин получил 18 лет

Срок в 18 лет колонии строго режима получил житель Керчи, следивший за кораблями Черноморского флота по заказу СБУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

В ведомстве уточнили, что осужденный отслеживал передвижение кораблей в Керченском проливе и передавал сведения кураторам из украинских спецслужб.

После задержания против керчанина завели уголовное дело о государственной измене.

Рассмотревший представленные материалы Верховный суд Республики Крым приговорил обвиняемого к 18 годам колонии строгого режима, штрафу в 400 тысяч рублей и ограничению свободы на 1,5 года. Судебные заседания прошли в закрытом режиме из-за сведений с государственной тайной.

В минувший понедельник, 4 мая, Новосибирский областной суд назначил 12,5 года колонии строгого режима сотруднику Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения (СО) РАН Валерию Звегинцеву и доценту Томского политехнического университета Владиславу Галкину.

Оба ученых стали обвиняемыми в госизмене после публикации в иностранном издании статьи со сведениями, имеющими гриф секретности.