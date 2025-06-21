Жителя Раменского задержали за нападение

Правоохранители задержали в Раменском мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

Сотрудники полиции установили, что в деревне Чулково двое мужчин поссорились во время распития алкоголя. В результате один из них напал на оппонента. Пострадавшего 1964 года рождения госпитализировали.

Подозреваемым в нападении оказался ранее судимый житель Оренбурга 1994 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Шушарах задержали женщину, подозреваемую в истязании находившегося под ее опекой ребенка. Шестилетний мальчик получил тяжелые травмы и чуть не умер. Подозреваемая отрицает вину. По ее словам, мальчик сам упал и ударился головой. Против женщины возбудили дела об истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.