Жителя Приморья задержали за передачу ГУР данных об уязвимых местах на ж/д

В Приморском крае задержали местного жителя, подозреваемого в передаче Главному управлению разведки Украины сведений об уязвимых местах на железной дороге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ.

«Гражданин Российской Федерации оказывал консультационную помощь Главному управлению разведки Министерства обороны Украины путем передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанный оказывал «консультационную помощь» военной разведке Украины. В частности, как выводить из строя объекты железнодорожной инфраструктуры.

Госизменника задержали во Владивостоке, его квартиру обыскали. Во время следственных мероприятий у него изъяли ноутбук, видеокамеру, фотоаппарат и несколько мобильных телефонов.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Ранее жителя Крыма приговорили к 12 годам колонии по уголовному делу о госизмене.