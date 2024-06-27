Жителя Крыма признали виновным по делу о государственной измене

Суд приговорил крымчанина к 12 годам колонии за госизмену

Фото: РИА «Новости»

Верховный суд Крыма признал жителя Сакского района виновным в госизмене и приговорил его к 12 годам колонии. Об этом сообщил «Коммерсант».

Заседание проходило в закрытом режиме. По информации издания, крымчанина задержали в декабре 2023 года в Псковской области. Мужчина снимал на камеру военную технику и позиции подразделений ВС России, чтобы передать эту информацию другому государству. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее учителя рисования из Липецка приговорили к 20 годам колонии. Россиянин переводил деньги ВСУ в виде криптовалюты и покупал для них вооружение. Суд признал его виновным в госизмене и содействии террористической деятельности.

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