Путин потребовал сделать все для освобождения россиянина из плена ХАМАС

Министерство иностранных дел России должно сделать все, чтобы освободить оставшегося в заложниках у ХАМАС россиянина. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

«Вы упомянули про Ближний Восток. Сейчас действительно там произошел обмен, освобождена часть заложников, но среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством. С российским», — уточнил глава государства после выступления руководителя МИД Сергея Лаврова.

Путин попросил министерство и коллег по линии других ведомств продолжать прорабатывать этот вопрос, не забывать о попавшем в плен соотечественнике и сделать все для его освобождения.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что россиянин Александр Труфанов попал в первый список на обмен заложниками между Израилем и движением ХАМАС.