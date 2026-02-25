Жителя Приангарья задержали после гибели группы китайских туристов на Байкале

В Иркутской области задержали мужчину, причастного к экскурсионной поездке на Байкале, во время которой погибла группа китайских туристов. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Правоохранители установили, что 35-летний житель поселка Хужир Ольхонского района выступал организатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями.

«Его роль подтверждается собранными по делу доказательствами: звонки, переписки, многочисленные поступления денежных средств», — отметили в Следкоме.

Задержанному предъявили обвинения за оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек.

Ранее следствие установило личности всех туристов, погибших 20 февраля на Байкале. В провалившемся под лед автомобиле находились девять человек, включая водителя. Спасти удалось лишь одного.