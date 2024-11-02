Жителя Подольска столкнули в окно с девятого этажа. Полиция задержала подозреваемого

Ранее судимого жителя Астраханской области задержали в Подольске за то, что он выкинул знакомого с девятого этажа. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

По данным следствия, 31 октября у одного из жилых домов в городе нашли тело мужчины с травмами, характерными для падения с большой высоты. Полицейские выяснили, что незадолго до смерти он выпивал со знакомым, и они повздорили. Подозреваемый жестоко избил собутыльника, а затем, осознав, что тот еще жив, выкинул из окна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемого арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В конце августа мужчина выбросил из окна жилого комплекса в Лефортове грудного ребенка и женщину, оба погибли.