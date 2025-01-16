Жестоко расправившегося с женой и ребенком жителя Балахны арестовали

Пытавшийся покончить с собой после убийства жены и полуторагодовалой дочери житель Балахны отправился в следственный изолятор. Как сообщила пресс-служба нижегородского СК, такое решение в ходе выездного заседания в больнице принял суд.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе допроса криминалистов обвиняемый признался в убийстве супруги и ребенка, заявив, что причиной стала семейная ссора.

По версии следствия, в минувшее воскресенье, 12 января, мужчина схватился за нож и несколько раз ударил свою жену. Но на этом он не остановился и жестоко избил полуторагодовалую дочь, которая умерла на месте от полученных ран. Пострадавшую супругу доставили в больницу, где она скончалась, несмотря на все усилия врачей.

Устроивший бойню глава семейства после совершения преступления совершил попытку суицида, но прибывшие на место медики успели доставить его в реанимационной отделение больницы. Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.