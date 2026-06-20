Жителя Подмосковья задержали за акции устрашения против военных

Оперативники ФСБ задержали жителя Московской области, который по заказу украинских спецслужб совершил акции устрашения трех военнослужащих Минобороны. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Силовики установили, что мужчину завербовали через мессенджер Telegram под легендой работы в коллекторском агентстве. В мае 2026 года по заданию кураторов он провел акции устрашения по местам жительства трех военнослужащих.

Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Также ФСБ рассматривает вопрос о производстве по статье «Государственная измена», расследование продолжается.

Несколько дней назад ФСБ задержала пособников Украины в Краснодарском крае, Тюменской области и Адыгее. Они планировали теракты против военных и на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса. У злоумышленников изъяли самодельную взрывчатку и зажигательные устройства.