ФСБ задержала трех пособников Украины, планировавших теракты против военных

В Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае задержали пособников Украины

Оперативники ФСБ задержали троих пособников Украины в Тюменской области, Адыгее и Краснодарском крае. Они планировали теракты против российских военных, а также на объектах топливно-энергетического комплекса и транспорта, сообщил ЦОС ведомства.

У террористов изъяли самодельную взрывчатку на основе пластичного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.

При осмотре средств связи подозреваемых силовики обнаружили переписку с украинскими кураторами, в которой они получали инструкции по проведению планируемых терактов.

Следственными подразделениями региональных управлений ФСБ завели уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также приготовлении к теракту. Кроме того, ведомство рассматривает возбуждение производства по статье о государственной измене.

Ранее ФСБ задержала завербованную СБУ жительницы Крыма.