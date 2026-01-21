Пьяный житель Сочи до смерти забил собутыльника кирпичом ради смартфона в Петербурге

Тело 41-летнего мужчины обнаружили в подвале дома №110 на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Смерть наступила из-за тяжелых травм головы. Вскоре силовики установили личность подозреваемого в расправе. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Во время оперативно-разыскных мероприятий следствие выяснило, что к преступлению причастен 23-летний житель Краснодарского края. Его задержали у дома №3 на Ташкентской улице.

Предварительно, преступление произошло ночью 19 декабря. Во время совместного употребления алкоголя подозреваемый ударил жертву кирпичом по голове, чтобы завладеть его мобильным телефоном Redmi. Потерпевший скончался, после чего злоумышленник украл смартфон и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания.