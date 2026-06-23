Жителя Пензы задержали по подозрению в убийстве собутыльника

Правоохранители задержали 48-летнего жителя Пензы, подозреваемого в убийстве приятеля. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков. Согласно показаниям фигуранта, потерпевший начал его оскорблять и нанес несколько ударов. В ответ мужчина схватил нож и изрезал оппонента, после чего отправился спать.
Полученные ранения оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело.
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