Жителя Омской области отправили в колонию почти на 9 лет за пост в соцсетях

Жителя Омской области приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы за пост, который он оставил в соцсетях еще в подростковом возрасте. Об этом сообщили в комментарии Lenta.ru сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Его осудили по статьям о государственной измене и публичным призывам к терроризму. Во время вынесения приговора суд принял во внимание, что подсудимый был несовершеннолетним во время преступления.

В августе 2022 года юноша находился в другой стране и написал оттуда комментарий, в котором осудил российского президента и проведение СВО. В тексте также были призывы к осуществлению террористической деятельности.

Кроме того, с декабря 2022 года по декабрь 2023-го мужчина систематически перечислял деньги организациям, собиравшим их для помощи ВСУ.

Ранее житель Тульской области стал фигурантом дела о государственной измене. Следователи выяснили, что он финансировал деятельность иностранного государства, направленного против России.