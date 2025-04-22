Жителя Омской области осудили на восемь лет за убийство пасынка

В Омской области суд приговорил 55-летнего мужчину к восьми годам колонии строгого режима за убийство пасынка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что вечером 27 ноября 2024 года мужчина поссорился со своим 34-летним пасынком. Возникла драка, в ходе которой он ударил сына своей жены ножом в область сердца. Пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

«Вину в совершении преступления мужчина признал частично, пояснив, что убивать не планировал, а причиной конфликта послужил аморальный образ жизни пасынка», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как объяснил мужчина, они поссорились из-за тунеядства пасынка, а также его пристрастия к наркотикам.

Мать погибшего попросила строго не наказывать ее сожителя, отметив, что «давно простила его». Женщину признали потерпевшей по этому уголовному делу.

Суд признал 55-летнего мужчина виновным в убийстве и приговорил его к восьми годам колонии строго режима.

Ранее в Москве суд посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным по делу о насилии над тремя дочерями.