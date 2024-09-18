Зарезавшему жену в загсе россиянину вынесли приговор

Мужчину, убившего жену в здании загса, приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Молодой мужчина убил жену в середине мая. Пара пришла в загс, чтобы подать заявление на развод. На почве ревности и «внезапной неприязни» мужчина схватил кухонный нож, который принес с собой, и зарезал 21-летнюю супругу на глазах ее 11-месячной дочери. Преступник не меньше 30 раз пырнул женщину и перерезал ей горло.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент убийства осужденный понимал, что делает. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что буквально за 12 часов до смерти девушка писала своей подруге, что муж ее избивает и грозится зарезать. Она сообщила, что утром идет подавать заявление на развод, а после — обратится в полицию.