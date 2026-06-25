Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в нападении на незнакомца с ножом

Правоохранители задержали 39-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в нападении на человека. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось 22 июня на проспекте Гагарина. По версии следствия, фигурант поссорился с незнакомцем и ударил его ножом в живот. Пострадавшему потребовалась экстренная госпитализация.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.