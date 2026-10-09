Жителя Нижегородской области обвинили в убийстве пенсионера

В деревне Боковая Семеновского округа 30-летнего мужчину обвинили в убийстве пожилого знакомого. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 4 октября в квартире одного из домов обвиняемый поссорился с пенсионером, с которым познакомился накануне, и жестоко избил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранта задержали, СК ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.