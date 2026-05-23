Жителя Нижегородской области обманули на 160 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги

В Нижегородской области 20-летний мужчина стал жертвой мошенников. Подробности сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, житель Автозаводского района увидел объявление на сайте об оказании интимных услуг и начал переписку с незнакомкой. Она убедила молодого человека внести предоплату.

После перевода 160 тысяч рублей мошенница удалила переписку и прекратила общение. Проводится проверка.