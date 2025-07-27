Жителя Москвы приговорили к 12 годам колонии за нарколабораторию в квартире

У жителя Москвы обнаружили нарколабораторию в квартире. Его обвинили по трем статьям УК и приговорили к 12 годам в исправительной колонии общего режима. О вердикте сообщили в столичной прокуратуре .

Известно, что 39-летний Павел Маслов с ноября 2022 года по июль 2023 года оборудовал свое жилище на 13-й Парковой улице для приготовления прекурсора.

С помощью химических реактивов и спецоборудования он произвел около более 400 граммов психотропного вещества. При обыске у мужчины его изъяли, а также обнаружили еще 100 граммов каннабиса.

В начале июля Колумбия выдала России международного наркоторговца Владимира Полянского, который скрывался от уголовной ответственности за границей.