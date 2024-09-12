Подрыв железнодорожного моста предотвратили в Севастополе

Силовики задержали жителя Севастополя, готовившего теракт на городском мосту и собиравшего данные о дислоцированных в городе военных по заданию СБУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ведомстве уточнили, что украинские спецслужбы завербовали 51-летнего горожанина в ходе переписки в одном из интернет-мессенджеров. Они заставили мужчину собирать сведения о военных частях, расположенных в городе, а также предоставить данные об объектах транспортной инфраструктуры для проведения терактов.

Куратор поручил севастопольцу подорвать находящийся в городе железнодорожный мост, по которому проходят военные перевозки.

Украинский силовик передал завербованному координаты тайника с самодельной бомбой, заряженной гексогеном массой около 1,2 килограмма, три кумулятивных заряда, восемь детонаторов, четыре исполнительных устройства и четыре электронных передатчика. Все это мужчина привез к себе домой. В ходе обысков все устройства и взрывчатку изъяли сотрудники ФСБ.

После задержания против севастопольца завели уголовные дела о государственной измене, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. По совокупности преступлений обвиняемому грозит пожизненный срок.

В начале сентября осужденный на 16 лет за подготовку теракта житель Севастополя признался еще в одном преступлении. Он сообщил, что передавал Главному управлению разведки Украины данные о подводных лодках с ракетами «Калибр», а также время взлета истребителей с военного аэропорта Бельбек.