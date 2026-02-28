Жителя Кузбасса задержали за убийство супружеской пары

В Кемеровской области местного жителя задержали по подозрению в убийстве супружеской пары в городе Прокопьевск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Тела жертв преступления — 60-летнего мужчины и его 56-летней жены — обнаружили ночью на 26 февраля в доме на улице Главной с признаками насильственной смерти.

Следователи и криминалисты установили, что к убийствам причастен 39-летний мужчина. При силовой поддержке бойцов управления Росгвардии его задержали.

«Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

