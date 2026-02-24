В Архангельской области 17-летний юноша зарезал спящую мать

В Няндоме в Архангельской области 17-летнего юношу подозревают в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России („Убийство“)», — заявили в ведомстве.

По версии следователей, в ночь на 22 февраля 2026 года подросток смертельно изрезал 51-летнюю мать. В этот момент женщина спала. Потом юноша убрал тело в погреб и скрылся с места преступления. Причиной такого поступка стали плохие отношения с родительницей.

Подростка задержали, он во всем сознался. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и допрашивают свидетелей. Также назначили необходимые экспертизы.

Ранее житель Башкирии отрубил матери голову и попытался спрятать останки. Перед этим родственники поссорились.