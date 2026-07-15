Жителя Кузбасса осудили за картинку с георгиевской лентой и сковородой на 12 лет

Жителя Кемеровской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за публикацию картинки с георгиевской лентой и сковородой на ресурсе националистической организации. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по региону.

Суд установил, что с 2023 года мужчина являлся участником запрещенной на территории России националистической организации. Более года он администрировал канал в мессенджере, где публиковал информационные материалы и призывал подписчиков к участию в организации.

«Осужденный разместил изображение человека с георгиевской лентой и сковородой, а также лидера террористической организации в обмундировании ветерана Великой Отечественной войны, чем осквернил символы воинской славы России», — отметили в СК.

Первые три года кемеровчанин проведет в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.

Ранее жителю Херсонской области дали 6,5 года за оправдание терроризма.